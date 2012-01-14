Представители КПРФ: «Танков Путина не будет!» (ВИДЕО)

Сорвать акцию удастся, уверены представители КПРФ. Дело в том, что подать заявку на проведение митинга может организатор в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

В данном случае, самый ранний срок подачи заявки былв пятницу 13 января. И отказать администрации Екатеринбурга будет сложно. Как пишут на своем сайтесторонники КПРФ:

Теперь у администрации, если она руководствуется законом, есть 2 варианта действий:

Кстати, темой митинга выбран день рождения кубинского революционера Хосе Хулиана Марти-и-Переса, поскольку его личность кажется организаторам митинга более достойной, нежели личность кандидата от «Единой России» на президентских выборах.

В это же время, Андрей Ленда сообщил в интервью Ведомости-Урал, что 13 января в 9 тура заявка на проведение митинга рабочих УВЗ также подана.

Cегодня утром, в 9 часов, мы встречаемся у руководителя департамента, и я вручаю ему официально заявку на проведения митинга. Что и было сделано. Я уже позже узнал о том, что сделали коммунисты. Считаем это провокацией. Отказываться и переносить свой митинг мы никуда не будем. Решение, конечно, за Администрацией, кто первый, а кто - второй. Требования закона мы выполнили - уведомили и в печатном виде, и в электронном, и официально сообщает Андрей Ленда.

Чем закончится эта ситуация, мы узнаем уже скоро и, конечно, сообщим всем так или иначе интересующимся политикой посетителям TagilCity.ru. А пока смотрим видео, комментируем новость и не забываем соблюдать в комментариях правила приличия.

http://www.youtube.com/watch?v=82hVogxNd6M