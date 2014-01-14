Какой станет графа «Против всех» на выборах, и можно ли будет саботировать избрание президента

Единственное, что будет решаться – в каких именно избирательных бюллетенях графа даст возможность высказаться россиянам. Высока вероятность, что на выборах президента такой графы не будет, кроме того, планируется решить, будет ли введена норма на выборах федеральных органах государственной власти или на выборах органов государственной власти субъектов Федерации. В высших эшелонах власти считают, что графу нужно возвращать только на муниципальном уровне.

Интересно, что и правящая партия, и оппозиция положительно настроены на возвращение графы. Однако легко представить, как проценты голосов за «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ и других просто утекут в «Против всех», а «Единая Россия» останется в лидерах. Кстати, пока не понятно, какой вес будет иметь кандидат «Против всех», и как будет законодательно регулироваться ситуация, если именно напротив этой строки избиратели массово поставят галочки.

Напомним, графу «Против всех» исключили из бюллетеней в 2006 году, впервые в России этот пункт появился в 1993 году.