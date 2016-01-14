В Екатеринбурге снова ожидают приезда Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев приедет в Екатеринбург, ориентировочно, в первой половине 2016 года. Премьер-министр примет участие в большом мероприятии, организованном партией «Единая Россия», сообщает КоммерсантЪ.

О запланированном визите изданию заявили в самой партии. В частности, 27 января пройдет форум первичных отделений ЕР Москвы и Московской области, после чего состоится еще не менее десяти мероприятий в крупных городах, среди которых точно будут Екатеринбург и Калининград.

Их расписание, вероятнее всего, будет увязано с рабочим графиком поездок председателя партии Дмитрия Медведева, который обычно в регионах посещает свои общественные приемные отмечает Ъ.