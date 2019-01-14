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Депутаты Екатеринбурга могут начать отчитываться за израсходованные средства
Сюжеты:
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Депутаты Екатеринбурга могут начать отчитываться за израсходованные средства

Сегодня, 19:07ПолитикаФото: официальный сайт Екатеринбургской городской думы
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