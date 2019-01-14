Депутаты Екатеринбурга могут начать отчитываться за израсходованные средства

Предложение об отчетности депутатов поступило от председателя комиссии думы по местному самоуправлению Алексея Вихарева.

На расходы ежемесячно депутаты екатеринбургской гордумы получают 50 тысяч рублей. Чиновники вправе тратить средства на работу с избирателями. Раз в шесть месяцев думцы представляли отчет об израсходованных деньгах.

В итоге было замечено, что сумма тратилась, например, на интернет-провайдеров или транспортные расходы. По словам депутата, документация о полученных средствах допускала компенсацию денег без каких-либо подтверждений.