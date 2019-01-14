Глава свердловского департамента по противодействию коррупции войдет в состав кабмина
Сегодня, 13:47ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Директор департамента по противодействию коррупции, должность которого остается вакантной, теперь входит в состав регионального правительства Свердловской области.
В состав правительства Свердловской области будут входить 27 человек. Теперь к ним добавился директор департамента по противодействию коррупции. Соответствующие поправки в указ внес губернатор Евгений Куйвашев.
Должность директора департамента по противодействию коррупции введена осенью 2018 года. До сих пор она остается вакантна, сообщает ИА «Политсовет».
Напомним, что в декабре 2018 года из кабинета министров была исключена директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.
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