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Глава свердловского департамента по противодействию коррупции войдет в состав кабмина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава свердловского департамента по противодействию коррупции войдет в состав кабмина

Сегодня, 13:47ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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