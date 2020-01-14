В Нижнем Тагиле за 2019 год энергетики обновили почти 20 километров электролиний

Наиболее масштабные работы прошли в селе Покровском — там заменено 6,4 километров воздушной линии 0,4 кВ. В текущем году будет разработан проект реконструкции оставшихся линий 0,4 кВ, в 2021 году пройдет его реализация. Также в селе обновлено 1,4 километра ЛЭП 10кВ. В 2020 году реконструкция этой высоковольтной линии завершится.

В поселке Волчевка полностью заменены 4,7 километров воздушной линии 6 кВ. В Дзержинском районе Нижнего Тагила проложено 3 километра кабельной и полкилометра воздушной линии электропередачи. Кроме того, в городе построено пять новых подстанций, еще на двух заменено оборудование. В Ленинском районе на двух подстанциях после реконструкции энергетики установили программно-технические комплексы для оперативного контроля работы технологического оборудования.