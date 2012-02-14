Суд снял с регистрации двух первых кандидатов в гордуму в списке КПРФ

По словам председателя избиркома города Лидии Брызгаловой, на кандидатовот КПРФ подали в суд представители ЛДПР. По их мнению, лидеры спискакомпартии предоставили неверно заполненные декларации о доходах.

Претензиикасались формы, а не содержания деклараций. Те декларации, которыезаполнили кандидаты от КПРФ, незначительно расходились с основнойформой. Но в нижнетагильском горизбиркоме декларации заверили.

Длянас решение суда было полной неожиданностью. Причины, по которым нассняли, несерьезные. Так что до честных выборов нам еще очень далеко сказал АлексейКубасов корреспонденту TagilCity.ru.

Решение нижнетагильского суда будет обжаловано в областном суде, добавил он.

Представителикомпартии считают, что это давление со стороны политических соперников.Инцидент с представителями КПРФ в Нижнем Тагиле — не единственнаянеприятность, которая произошла с компартией в нашем регионеза последние дни.

В ночь с пятницы на субботу неизвестные укралииз офиса обкома КПРФ несколько тысяч агитгазет, ущерб составил 692 тыс.рублей. А в Асбесте совершено нападение на лидера списка кандидатовв депутаты местной думы.