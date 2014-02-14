Проблемы Уральца, Покровского-1 и других - Сергей Носов провел совещание с руководителями сельских администраций

Начальник территориального управления Василий Шаров отметил, что в целом в деревни и поселки стабильно подается электроэнергия, осуществляется перевозка пассажиров и доставка продуктов питания. Однако остается ряд вопросов, которые требуют доработки. Среди них - проблема строительства нового канализационного коллектора в поселке Покровское-1.

Пока идут процедуры по оформлению документации, я предлагаю составить график работ, чтобы понимать, что мы делаем в весенне-зимний период, а что оставляем на зиму. Наша задача заключить двухгодичный контракт на выполнение этих работ сказал Сергей Носов, уточнив, что при этом нужно постараться реализовать проект в течение одного года.

По вопросу организации конкурса на строительство домов в Усть-Утке, Сулеме и Серебрянке Глава города дал поручение провести экспертизу проекта для наиболее эффективного использования бюджетных средств.

В ходе заседания руководители сельских администраций рассказали о текущих проблемах, которые требуют участия муниципалитета. Глава Висимо-Уткинской территории акцентировал внимание на трех основных вопросах. В деревне требуется провести ремонт дорог, двух мостов - через речки Грязнушка и Межевая Утка и установить еще четыре трубчатых колодца.

У представителей поселка Уралец в первой строке повестки дня стоял снос ветхого жилья и ввод в эксплуатацию нового для 150 семей, проживающих сейчас в этих домах.

В 2015 году жилье должно быть построено, а пока необходимо подготовить всю документацию и через месяц представить мне план мероприятий по этому вопросу сказал Сергей Носов.

Глава Серебрянской территориальной администрации поднял вопрос о перебоях в электроснабжении населенного пункта. И только в Сулеме не оказалось острых вопросов. По словам Ольги Субботиной, во вверенной ей территории механизмы жизнеобеспечения работают бесперебойно.