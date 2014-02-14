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Юрьев Камень может стать юрьевой ямой. Правообладателям лицензии на добычу диоритов мешают политики?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юрьев Камень может стать юрьевой ямой. Правообладателям лицензии на добычу диоритов мешают политики?

14 февраля 2014, 17:25ПолитикаЕвгения
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