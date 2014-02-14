Юрьев Камень может стать юрьевой ямой. Правообладателям лицензии на добычу диоритов мешают политики?

Как уже сообщалось, попытки руководства губернского министерства природных ресурсов «придержать» восстановление действия лицензии, правообладателем которой сегодня является ООО «Юрьев Камень», на добычу диоритовых пород месторождения в окрестностях Нижнего Тагила ни к чему не привели. Минприроды проиграло все судебные тяжбы в Арбитражном суде Свердловской области. Без удовлетворения, напомним, была и апелляционная жалоба чиновников.

Стоит отметить, что во время рассмотрения последнего судебного решения (4 февраля 2014 года) министерство своего представителя на процесс почему-то не направило. А несколько ранее – в ходе пребывания с рабочим визитом в Нижнем Тагиле – замминистра регионального природоохранного ведомства Александр Еремин заявил местным депутатам, что лично он не видит никаких угроз жизнедеятельности населения в связи со строительством и дальнейшим вводом в эксплуатацию нового щебеночного производства.

По словам генерального директора карьеро-щебеночного ООО Александра Мироненко, в 2012-м году, накануне масштабной политической кампании по выборам главы Нижнего Тагила и депутатов ЗакСО ему посоветовали временно отозвать лицензию. Теперь же «никаких выборов вроде не предвидится, если не считать слухов о смене руководства области», уверен бизнесмен.

Что касается активной деятельности активистов экологического движения в защиту Юрьева Камня и некоторых других лиц, это попытки горлопанов поиграть в политику заявил намедни господин Мироненко.

Более того, гендиректор полагает, что все чинимые его фирме препятствия можно расценивать как... своеобразный саботаж известным указам президента РФ Владимира Путина. Ведь ввод в эксплуатацию нового производства в течение 14 месяцев, если к началу работ приступить в 4 квартале 2014 года, даст не только дополнительные налоговые бюджетные отчисления, но и новые, достаточно высокооплачиваемые рабочие места для местного трудового контингента. Кроме того, бизнесмен намерен построить и отдельный от близрасположенных населенных пунктов (пос. Черноисточинск Горноуральского горокруга и Нижнего Тагила) участок дороги для вывоза готовой продукции.

Александр Мироненко сообщил также, что конструктивные переговоры с руководством местных муниципальных образований, с нижнетагильским градоначальником Сергеем Носовым – в частности, позволят найти единственное взаимоприемлемое решение. Правда, когда такая точка над i будет поставлена, неизвестно. По данным наших источников, Носов с 17 февраля уйдет в краткосрочный отпуск. Но Мироненко не считает это непреодолимым препятствием, ибо есть «современные электронные средства и формы общения, по скайпу - например». Сам бизнесмен прибудет для решения важных вопросов в Нижний Тагил из Москвы на следующей неделе.

А между тем, на следующей же неделе, ориентировочно - 20 февраля, в Екатеринбурге должно состояться заседание круглого стола по теме «Юрьев Камень» с участием всех заинтересованных лиц, включая представителей губернского правительства.

Мы заручились поддержкой областного отделения общероссийского народного фронта (ОНФ) уточнил председатель местной общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Кстати, в минувшую среду, на встрече нижнетагильских единороссов с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым эколог-общественник Волегов передал руководителю региона записку с предложением обсудить проблему с разработкой месторождения, но ответа пока не получил. Разумеется, сам губернатор вряд ли появится на круглом столе. Но, хочется верить или хотя бы предположить, что наши большие и малые начальники лишний раз задумаются - а так ли необходимо превращать Юрьев Камень в юрьеву яму?