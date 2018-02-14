Штаб Путина отказался от участия в дебатах в бесплатном эфире федеральных каналов
14 февраля, 10:00Политика
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В Центральной избирательной комиссии сообщили о деталях предоставления бесплатного эфира на российских каналах в рамках предвыборной агитации.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что каждому кандидату в президенты даётся по 60 минут эфирного времени на каждом канале и радио. Кандидаты встретятся также на дебатах.
Всего в жеребьевке примут участие «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр» и «ОТР».
Согласно закону, кандидаты от партии получают дополнительные 60 минут. Самовыдвиженцев это не касается, передает «РБК».
Также в ЦИК сообщили, что штаб Путина официально отказался от бесплатных минут на телеканалах страны. Однако, по словам пресс-секретаря штаба, это касается только участия в дебатах.
Другие участники выборов приняли решение всецело занять эфирное время и подробно рассказать о своей программе в предусмотренные законом часы.
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