Путин поддержал идею свердловского омбудсмена выдавать с паспортом текст Конституции
Сегодня, 09:55ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поддержал идею о выдаче россиянам вместе с паспортом текста Основного закона, пишет «Российская газета».
Предложение о вручении гражданам вместе с паспортом Конституции озвучила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
В ряде регионов России уже введена такая практика.
Напомним, ранее Кремль назвал предварительную дату голосования за поправки в Конституцию. Ожидается, что оно состоится 22 апреля.
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