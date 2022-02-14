Мэр Североуральска Василий Матюшенко досрочно отправлен в отставку

14 февраля — его последний рабочий день в должности мэра Североуральск. О грядущей отставки Матюшенко стало известно в ноябре прошлого года, когда он отправился в продолжительный отпуск, написав при этом заявление об отставке. Исполняющей обязанности главы Североуральского ГО стала первый вице-мэр Светлана Миронова, сообщили в пресс-службе городской администрации.