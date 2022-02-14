Мэр Североуральска Василий Матюшенко досрочно отправлен в отставку

Мэр Североуральска Василий Матюшенко досрочно отправлен в отставку
Мэр Североуральска Василий Матюшенко досрочно отправлен в отставку
Сегодня, 19:59ПолитикаФото: Администрация Североуральска
Гордума Североуральского городского округа единогласно приняла отставку главы администрации Василия Матюшенко.

14 февраля — его последний рабочий день в должности мэра Североуральск. О грядущей отставки Матюшенко стало известно в ноябре прошлого года, когда он отправился в продолжительный отпуск, написав при этом заявление об отставке. Исполняющей обязанности главы Североуральского ГО стала первый вице-мэр Светлана Миронова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Матюшенко возглавлял городскую администрацию с 2017 года. По его словам, причиной для такого решения стали болезни родственников, требующих внимания. Мэр Североуральска был одним из глав муниципальных образований региона, к которым у Евгения Куйваешева были серьезные претензии после выборов в Госдуму и Заксобрание.

Напомним, что в апреле минувшего года огромной луже во дворе дома на улице 50 лет СУБРа в Североуральске жители дали имя Василия Матюшенко. Как отмечали тогда местные жители в соцсетях, подобные таблички можно расставить по всему городу.

Материалы по теме:
мэротставкаСевероуральск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы