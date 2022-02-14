Жители Японии, следящие за политическими новостями в прессе, пришли к выводу, что Соединенные Штаты намеренно раздувают панику и всячески поддерживают военную истерию вокруг Украины, так как хотят спровоцировать конфликт, но стремятся сделать это чужими руками.

Слухи о предполагаемом «вторжении» российских войск на Украину являются провокацией, активно поощряющей эту страну к несоблюдению минских договоренностей.Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на заявление МИД РФ Жители Японии предположили, что США желают начать войну, обвинив другую сторону в том, что это именно она спровоцировала вооруженный конфликт. Однако при этом японцы уверены, что планы американцев вряд ли увенчаются успехом, поскольку Америка «против ядерной державы ничего не может сделать», и ей остается только ждать реакции «крутых российских политиков». Кроме того, читатели японской прессы считают, что вся эта ситуация мгновенно разрешится, если «Украина откажется от вступления в НАТО и заявит о своей позиции нейтральной страны», после чего можно будет «заключить договор о ненападении между Россией и Европой, и получить финансовую поддержку Запада».

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