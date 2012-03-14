Александр Маслов: «Уводить» из партийной кассы было нечего

Все новости: Александр Викторович, как оцениваете итоги выборов в городскую Думу Нижнего Тагила?

Александр Маслов: Если оценивать с точки зрения секретаря политсоветарезультат, который получила «Единая Россия», то результат хороший. И ядумаю, что это результат заслуженный. Та работа, которую провело местноеотделение, заслуживает того, чтобы 8 депутатов по партийным спискам мыпровели в городскую Думу. Я думаю, что и горожане этот результат оценят.Руководство области также этот результат высоко оценило. Я думаю, чторезультат неплохой.

Все новости: На большинстве одномандатных округов тоже победили единороссы. О чем это говорит, как считаете?

Александр Маслов: На всех округах победили кроме округа № 12представители «Единой России». Это, во-первых, говорит о том, что былсделан совершенно правильный выбор. Перед тем как выдвигать кандидатов,мы провели процедуру праймериз, вы знаете. Проводили серьезныеконсультации. И та работа, которая была проведена нам до выборов, онаоценивается как качественная. Потому что результат высокий.

Все новости: Почему Вам не удалось победить на своем одномандатном округе?

Александр Маслов: Ну, я могу об этом говорить однозначно, потому чтопозиция одного из градообразующих предприятий – это ЕВРАЗ НТМК, — была однозначной: работать против Маслова Александра Викторовича. Этогоникто не скрывал. То, что это предприятие не очень активно поддерживает«Единую Россию», мы знали и в предыдущую предвыборную кампанию.Поскольку комбинат не выставлял на своей агитпродукции логотипов «ЕдинойРоссии» и не очень сильно помогал. Поэтому это ресурс нижнетагильскогометаллургического комбината. Я не говорю про людей, я говорю проруководство в первую очередь. Я бы называл даже не НТМК, аЕВРАЗ-Холдинг. Это позиция в том числе и главы города, которая свойресурс тоже включила и тоже определенную помощь оказала, чтобы япроиграл. Это те технологии, которые были использованы, я сейчас говорютолько про 12 округ, которые были использованы против меня. Меня в чемтолько не обвинили. И в том, что я людей убиваю, и в том, что я больницывсе в Тагиле предлагаю закрыть. Грамотная политика вот этих черныхпиарщиков, технологов, которые давно уже работают на ЕВРАЗ, конечно, тут свое дело сделала.

Все новости: Эту предвыборную кампанию называют одной из самых грязных в Нижнем Тагиле. А как оцениваете вы?

Александр Маслов: Я абсолютно с этим согласен. Я сейчас не будуговорить, что только ЕВРАЗ вел эту кампанию грязно. Политтехнологи всевели себя не очень красиво. И в отношении Беркутова, и в отношенииГалахова. Я отдельные фамилии депутатов называю, которые прошли, славаБогу. Были использованы очень грязные технологии. И, я бы сказал, оченьнепорядочные вещи были сделаны. В том числе и в отношении меня. Такихвещей раньше не делалось. Когда мы избирались в прошлый раз, кампаниябыла тоже достаточно грязной. Но с каждой предвыборной кампанией черныеполиттехнологи или черные пиарщики идут далеко вперед в своих фантазиях,в своих черных технологиях.

Все новости: Александр Викторович, раз уж мы заговорили о черном пиаре…Ходят слухи и об этом пишут некоторые источники в Интернете о том, чтопочти вся партийная касса «Единой России» была потрачена на Вашу личнуюпредвыборную кампанию. Так ли это? И если не секрет – во сколько онаобошлась?

Александр Маслов: Моя личная предвыборная кампания? Я не буду говоритьво сколько обошлась. Потому что это средства тех компаний, которыепомогли мне, тех людей, которые помогли мне. Зачем я буду этоозвучивать? А партийная касса… Ни для кого не секрет, что мы собралиочень немного денег – порядка 600 тысяч рублей. Уводить там было нечегоабсолютно. И там все абсолютно прозрачно, есть все документы. Кстати,вот эти слухи, которые пошли после выборов – это продолжение тех черныхтехнологий, которые были использованы во время выборов. Поэтому всеоткрыто, все читаемо. Любой депутат – член фракции «Единая Россия»,любой единоросс может эту информацию получить. Я знаю, что ее хотятполучить и мы этого скрывать не будем. Там все абсолютно прозрачно.Деньги были собраны очень небольшие, к сожалению, но несмотря на этиочень небольшие деньги мы достаточно эффективно сработали на результат.Вы сами можете посмотреть.

Все новости: То есть это неправда, что вся касса пошла на Вашу кампанию?

Александр Маслов: Я еще раз говорю – меньше 600 тысяч было собрано. Чтотам можно было уводить? Тогда бы партия вообще осталась ни с чем, еслибы кто-то что-то куда-то уводил. Это абсолютная ложь. И я бы хотел влицо взглянуть тем людям, которые эти слухи распускают.

Все новости: Еще один вопрос из области черного пиара. Напресс-конференции, посвященной итогам выборов, председатель городскогоизбиркома Лидия Брызгалова объявила, что на вашем одномандатном округе №12 люди жаловались в избирком, что им угрожали, чтобы они голосовали занужного кандидата. Знаете ли Вы о таких фактах и как можете этопрокомментировать?

Александр Маслов:А за нужного кандидата – фамилии-то назывались?

Все новости: Нет, фамилии не назывались.

Александр Маслов: Я еще раз повторю про тот ресурс, который былиспользован. Это ресурс предприятий, ресурс администрации города, ресурсчерных пиарщиков, которые сделали свое дело. Насчет угроз я не слышал.И, думаю, вряд ли. Допустим, агитаторы мои, которые работали – такойслучай был, что человека…. избили, но эта фраза серьезная. Но несколькораз ударили человека – это действительно было. Но это работник из нашегоштаба, человек, который работал в нашей агитбригаде. Его,действительно, несколько раз ударил какой-то мужчина. Мы написализаявление в милицию, но его не нашли.

Все новости: А то, что агитаторы избирателям угрожали – такого не было?

Александр Маслов: Ну вы же знаете, кто работает агитаторами. В основномэто студенты, это пенсионеры. Вот такого возраста люди в большейстепени. Это я даже уже не от своего штаба и не от штаба оппонентаговорю. Как может вот этот агитатор кому-то угрожать физическойрасправой, когда там девушка 19-летняя или бабушка 55-60 лет. Восновном эти люди работают агитаторами.

Все новости: А теперь вопросы по работе Думы. Какие задачи перед парламентом стоят? Как они будут выполняться?

Александр Маслов:Ну я сейчас буду говорить с точки зрения руководителяпартии в городе. Действительно, мы получили большинство голосов. У нас20 из 27 депутатов. Это люди, которые были выдвинуты партией «ЕдинаяРоссия». И, конечно же, наша основная задача – приниматьконсолидированные решения в интересах города. Я бы хотел – сейчас скажулично от себя — чтобы городская Дума в первую очередь работала наинтересы Нижнего Тагила, на интересы жителей Нижнего Тагила, а не накакие-то программы или задачи отдельных корпораций. Что у нас, ксожалению, происходило и в 5, и в 4 созыве. Вот это основная задачагородской Думы. А для этого надо собрать консолидированную команду, чтомы и будем сейчас делать, что и делаем. И я думаю, у нас это получится.

Все новости: Планируете ли Вы выставлять свою кандидатуру на постспикера? А если не свою кандидатуру, то кого от «Единой России».