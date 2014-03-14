Законопроект о блокировке сайтов с любым пиратским контентом принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с любым пиратским контентом - не только фильмами, как сейчас, но и книгами, музыкой, программным обеспечением и так далее.

Документ расширяет объекты охраняемых авторских прав и совершенствует механизм блокировки нелегального контента, пояснил журналистам автор инициативы вице-спикер Сергей Железняк.

«В соответствии с судебным актом оператор связи должен будет ограничивать доступ не просто к месту, где размещен нелегальный контент, а к самому пиратскому материалу с тем, чтобы после принятого решения он не появлялся на ресурсе вновь и вновь», - пояснил политик. Также отдельно прописано, что только в случае отсутствия у оператора связи технической возможности ограничить доступ к незаконно размещенной информации оператор связи должен будет ограничить доступ к такому информационному ресурсу.

Железняк признал, что в связи с расширением объектов авторского права может возрасти нагрузка на Мосгорсуд, как единственную инстанцию по рассмотрению указанных вопросов.

В настоящее время, сообщил он, проводятся специальные консультации с комитетом Госдумы по законодательству и с судейским сообществом, в том числе с представителями суда по интеллектуальным правам, в целях «выработки оптимальной схемы для эффективной судебной защиты авторских прав». Итоги консультаций будут учтены в качестве отдельных поправок в законодательстве, пообещал депутат.

Он сообщил, что депутаты планируют продолжить активное взаимодействие с правообладателями и представителями интернет-индустрии по подготовке и анализу поправок ко второму чтению законопроекта с целью его совершенствования. «Результатом наших совместных усилий должен стать закон, который эффективно и комфортно для интернет-пользователей защитит от пиратов тех, кто производит интеллектуальную продукцию в различных сферах отечественной культуры и науки», - заключил зампредседателя Госдумы.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников выразил полную поддержку законопроекту, но согласился, что «вопрос судопроизводства, конечно, во втором чтении нуждается в уточнении».

Количество исков по данному вопросу увеличится даже не в десятки, и даже не в сотни, а в тысячи раз, особенно если мы будем брать те произведения, которые не подлежат государственной регистрации. «Мы можем либо «утопить» Мосгорсуд, либо сделать его огромным», - предупредил он.

Действующий антипиратский закон, вступивший в силу 1 августа прошлого года, касается только кино-, теле - и видеопродукции.

Правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях кино- или телефильмов, которые размещены без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к сайту, неправомерно распространяющему указанную информацию. Ведомство в течение трех дней должно определить хостинг-провайдера и направить ему уведомление с требованием принять меры по удалению таких материалов.

С момента получения уведомления провайдеру отводится один рабочий день на то, чтобы довести распоряжение Роскомнадзора до владельца сайта, который еще в течение суток обязан информацию удалить.

В случае отказа или бездействия последнего хостинг-провайдер должен ограничить доступ к ресурсу не позднее трех суток с момента получения указанного уведомления. Если хостинг-провайдер и владелец сайта не примут указанных мер, сведения о таком интернет-ресурсе направляются операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к нему.