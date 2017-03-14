Судьбу лишенного прав за пьяное вождение депутата Карапетяна обсудят на заседании мандатной комиссии в Екатеринбурге
14 марта 2017, 08:40Политика
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Избиратели Екатеринбурга возмущены историей, которая произошла с депутатом Арменом Карапетяном. Напомним, мужчина с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками дорожной полиции.
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От медосвидетельствования он отказался «на правах» депутата. Это случилось в ночь на 11 декабря 2016 года. Позже суд оштрафовал Карапетяна на 30 тысяч рублей и лишил его права управления автомобилем на срок 1 год и 7 месяцев.
15 марта мандатная комиссия Заксобрания будет рассматривать обращение недовольных избирателей. По их мнению, для депутата такое поведение неприемлемо. Так, на Карапетяна по требованию людей может быть оказано «моральное воздействие», а также может быть применено наказание вплоть до лишения мандата, пишет Ura.ru.
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