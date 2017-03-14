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Судьбу лишенного прав за пьяное вождение депутата Карапетяна обсудят на заседании мандатной комиссии в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Судьбу лишенного прав за пьяное вождение депутата Карапетяна обсудят на заседании мандатной комиссии в Екатеринбурге

14 марта 2017, 08:40Политика
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