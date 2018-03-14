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Новости Нижнего Тагила

157 избирательных участков будут открыты для тагильчан в день выборов президента

14 марта 2018, 20:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,выборы,голосование,избирательные участки,выборы президента
В Нижнем Тагиле в день выборов российского президента будут работать 157 избирательных участков.

Проголосовать 18 марта по месту нахождения, а не по месту регистрации изъявили желание более 100 000 жителей Свердловской области. Тагильчан, которые хотели бы придти на избирательный участок по месту пребывания, насчитывается 4 278.

Для голосования избирателям будут доступны 157 участков, которые откроются в Нижнем Тагиле в день выборов президента России. Два участка временные: они будут располагаться в СИЗО и в больнице № 4, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

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