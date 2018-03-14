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Две снесенные «башни». Экс-депутаты гордумы Екатеринбурга поспорили из-за долгостроя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две снесенные «башни». Экс-депутаты гордумы Екатеринбурга поспорили из-за долгостроя

14 марта, 17:00ПолитикаЛев Истомин
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