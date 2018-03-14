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Прокуратура «пожурила» свердловского вице-губернатора за равнодушие к Нижнему Тагилу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура «пожурила» свердловского вице-губернатора за равнодушие к Нижнему Тагилу

14 марта, 14:25ПолитикаЛев Истомин
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