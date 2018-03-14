Прокуратура «пожурила» свердловского вице-губернатора за равнодушие к Нижнему Тагилу

Ситуация, поставившая под сомнение качество работы Тунгусова, возникла еще летом прошлого года. Через полгода прокуратура вынесли второе представление на имя губернатора.

В августе 2017 года депутат Госдумы Андрей Альшевских запросил в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева материалы по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Второе официальное лицо в области – вице-губернатор Владимир Тунгусов предоставлять копии рабочих документов отказался, назвав формальную причину, показавшуюся депутату Госдумы надуманной.

Объяснение я получил от него шедевральное: Тагил не входит в мой избирательный округ, соответственно не имею права интересоваться, чем живет муниципалитет написано в ответе.

По словам, депутата Альшевских, логика документа, полученного им осенью, была «железной»: во-первых, родина российского паровоза в мой избирательный округ не входит. Во-вторых, комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в Госдуме якобы такими вопросами не занимается.

Еще и федеральным законом о статусе депутата Владимир Георгиевич попытался прикрыться. Не получилось! Это вам не фиговый листок написал Андрей Альшевских.

По словам депутата, действующее законодательство не ограничивает темы и географию депутатских запросов, поэтому парламентарий обратился в Генеральную прокуратуру РФ.

Вся работа депутатов от Свердловской области в Москве «заточена» на помощь родному региону. А так, получается, отдельные личности в резиденции не хотят заниматься общественно-значимой жизнью, а прожигают свою собственную резюмирует Альшевских.

После этого вопросом занялась областная прокуратура. Надзорное ведомство дважды, по словам депутата, «отчитала» вице-губернатора Тунгусова за неудовлетворительную работу.

Первое представление об устранении нарушений законодательства о статусе депутата Госдумы губернатору Евгению Куйвашеву в связи с официальным ответом Тунгусова внесли еще 12 декабря 2017 года. В феврале этого года было внесено еще одно представление за подписью первого заместителя Генпрокурора Александра Буксмана.

В связи с непредоставлением Администрацией Губернатора Свердловской области запрошенных материалов, прокурором области Губернатору 19.02.2018 года внесено представление об устранении нарушений законодательства о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ. Результаты рассмотрения взяты на контроль написано в документе.

По словам Андрея Альшевских, если вице-губернатор Владимир Тунгусов не исправится, он будет добиваться его увольнения с государственной службы.