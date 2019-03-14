Депутат думы Екатеринбурга претендует на должность главы «Водоканала»

В настоящий момент, сообщают на предприятии, Буженинов передает дела и в понедельник попрощается с коллективом. Причины отставки руководителя неизвестны.

Как пишет ZNAK, должность директора «Водоканала» займет депутат «Справедливой России» Александр Караваев. Последний подтвердил, что ведет переговоры по данному вопросу. В случае положительного решения относительно его кандидатуры, он планирует курировать взаимодействие предприятия с органами госвласти.

Ранее «Водоканал» в Екатеринбурге покинули директор по финансово-экономическим вопросам Вячеслав Алушкин и заместитель директора Сергей Рахманов.