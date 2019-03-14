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Депутат думы Екатеринбурга претендует на должность главы «Водоканала»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат думы Екатеринбурга претендует на должность главы «Водоканала»

Сегодня, 09:37ПолитикаФото: Екатеринбургская городская дума
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