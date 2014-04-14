Нижний Тагил посетила делегация Златоустовского городского округа

Представители управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила и гости города обсудили программы поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса двух муниципальных образований. В повестке рабочей встречи были также вопросы о выстраивании взаимоотношений с федеральными торговыми сетями, управляющими компаниями, проблемы занятости населения.

Надо делать акцент на развитие малого и среднего бизнеса, - сказал Владислав Пинаев. – Это та основа, которая позволяет экономике муниципалитета быть устойчивой.

Первый заместитель Главы Администрации выразил надежду, что сотрудничество Нижнего Тагила и Златоуста будет практическим и взаимовыгодным для обеих сторон. Начальник экономического управления администрации Златоустовского городского округа Вера Гусева поддержала эту позицию.

Мы получаем эффективную отдачу от поддержки предпринимательства, - сказала она. – Создаются рабочие места, идут налоговые отчисления. Поэтому нам бы хотелось узнать опыт Нижнего Тагила в этом направлении и поделиться своим.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Кроме этого сегодня златоустовцы побывают в фонде поддержки предпринимательства и познакомятся с достопримечательностями Нижнего Тагила.