Нижний Тагил посетила делегация Златоустовского городского округа
Сегодня первый заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил Владислав Пинаев встретился с представителями администрации и предпринимателями Златоустовского городского округа. Стороны обсудили вопросы развития субъектов малого бизнеса и обменялись опытом работы в этом направлении.
Представители управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила и гости города обсудили программы поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса двух муниципальных образований. В повестке рабочей встречи были также вопросы о выстраивании взаимоотношений с федеральными торговыми сетями, управляющими компаниями, проблемы занятости населения.
Надо делать акцент на развитие малого и среднего бизнеса, - сказал Владислав Пинаев. – Это та основа, которая позволяет экономике муниципалитета быть устойчивой.
Первый заместитель Главы Администрации выразил надежду, что сотрудничество Нижнего Тагила и Златоуста будет практическим и взаимовыгодным для обеих сторон. Начальник экономического управления администрации Златоустовского городского округа Вера Гусева поддержала эту позицию.
Мы получаем эффективную отдачу от поддержки предпринимательства, - сказала она. – Создаются рабочие места, идут налоговые отчисления. Поэтому нам бы хотелось узнать опыт Нижнего Тагила в этом направлении и поделиться своим.
В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Кроме этого сегодня златоустовцы побывают в фонде поддержки предпринимательства и познакомятся с достопримечательностями Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города