Украина на грани гражданской войны, считает Янукович

Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович призвал силовиков не выполнять преступные приказы и не стрелять в украинский народ.

Он также заявил, что силовая операция в восточных регионах Украины началась после встречи и.о. президента Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и главы СБУ Валентина Наливайченко с директором ЦРУ США.