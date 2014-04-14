Украина на грани гражданской войны, считает Янукович
14 апреля 2014, 11:20ПолитикаCorey
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Виктор Янукович заявляет, что Украина находится на грани гражданской войны после того, как в результате событий на юго-востоке страны пролилась кровь.
Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович призвал силовиков не выполнять преступные приказы и не стрелять в украинский народ.
Он также заявил, что силовая операция в восточных регионах Украины началась после встречи и.о. президента Александра Турчинова, главы МВД Арсена Авакова и главы СБУ Валентина Наливайченко с директором ЦРУ США.
Он считает, что уберечь Украину от гражданской войны может только срочное проведение референдума.
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