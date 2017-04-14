Депутат городской Думы Режа предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний
14 апреля 2017, 12:05Политика
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Перед судом в Реже предстанет депутат городской Думы, обвиняемый в даче заведомо ложных показаний.
Установлено, что депутат проходил свидетелем на суде по уголовному делу в отношении двух женщин. Они обвинялись в изготовлении по предварительному сговору подложных кадастровых паспортов на объекты недвижимости, оформляемые как объекты незавершенного строительства.
Впоследствии женщины получали правоустанавливающие документы на имущество, которое было оформлено как объекты с низкой стоимостью, что позволяло им выручить более 500 тыс. руб. с каждого участка.
Депутат, предупрежденный на суде об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, лжесвидетельствовал о том, что участки действительно числились как объекты незавершенного строительства, сообщает прокуратура Свердловской области.
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