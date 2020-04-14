«Уралинформбюро»: задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов

Накануне в кабинете Селиванова прошли обыски. По словам мэра, изъяты его личные вещи, а также 16 удочек, якобы приобретенных за муниципальные деньги. Чиновник отметил, что силовики ранее уже проводили проверку в бухгалтерии администрации.