«Уралинформбюро»: задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов
Сегодня, 11:42ПолитикаФото: Свердловское отделение "Единой России"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Тугулыме силовики задержали мэра Сергея Селиванова, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на собственный источник в администрации муниципалитета.
Накануне в кабинете Селиванова прошли обыски. По словам мэра, изъяты его личные вещи, а также 16 удочек, якобы приобретенных за муниципальные деньги. Чиновник отметил, что силовики ранее уже проводили проверку в бухгалтерии администрации.
По неподтвержденным данным, градоначальника подозревают во взяточничестве. Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.
Пост главы Тугулыма Селиванов занимает с 2008 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей