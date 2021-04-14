125 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области за сутки

Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Асбеста, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергиинского муниципального района, Новой Ляли, Режа, Североуральска, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 84 338 случаев COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 264 пациента.
В России за сутки выявлено 8 326 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 666 209 жителей страны.
136 свердловчан выписали из больниц области за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших насчитывает 77 837 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 291 223 человек, из них 9 447 пациентов — за минувшие 24 часа.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 280 летальных исходов.
В России за время пандемии зафиксировано 104 000 летальных случая, из них 399 человек умерли за минувшие сутки.