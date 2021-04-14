125 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области за сутки

125 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 13:53ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Свыше 260 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Асбеста, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергиинского муниципального района, Новой Ляли, Режа, Североуральска, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 84 338 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 264 пациента.

В России за сутки выявлено 8 326 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 666 209 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области приблизилось к 78 тысячам человек

136 свердловчан выписали из больниц области за прошедшие сутки. Общее число выздоровевших насчитывает 77 837 человек.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 291 223 человек, из них 9 447 пациентов — за минувшие 24 часа.

17 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 280 летальных исходов.

В России за время пандемии зафиксировано 104 000 летальных случая, из них 399 человек умерли за минувшие сутки.

Свердловская областьобществоздравоохранениекоронавирус
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