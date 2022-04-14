Муниципальные учреждения Тавды задолжали 3,8 млн по ЖКХ

Проверка проводилась по соблюдению требований ФЗ по части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам. При этом выяснилось, что у трех муниципальных учреждений Тавдинского ГО была задолженность перед 32 субъектами предпринимательской деятельности за услуги ЖКХ в сумме свыше 3,8 миллиона рублей.