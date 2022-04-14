Муниципальные учреждения Тавды задолжали 3,8 млн по ЖКХ

Муниципальные учреждения Тавды задолжали 3,8 млн по ЖКХ
Муниципальные учреждения Тавды задолжали 3,8 млн по ЖКХ
Сегодня, 17:53ПолитикаФото: 1MI
Муниципальные учреждения Тавдинского ГО погасили 3,8 млн коммунальных долгов после вмешательства прокуратуры.

Проверка проводилась по соблюдению требований ФЗ по части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам. При этом выяснилось, что у трех муниципальных учреждений Тавдинского ГО была задолженность перед 32 субъектами предпринимательской деятельности за услуги ЖКХ в сумме свыше 3,8 миллиона рублей.

Несмотря на сроки оплаты, учреждения не перечислили деньги вовремя. Они сделали это только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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