Александр Мишарин уходит с поста губернатора

В нем он рассказывает об итогах своей работы на посту главы региона и просит прощения у тех, чьи просьбы не успел удовлетворить:

Я прошу простить меня тех, чьи просьбы и чаяния мне не удалось выполнить за время моей работы.Я благодарю всех, кто эти годы был рядом, кто участвовал в нашей работе, а также всех жителей Свердловской области, без поддержки которых было бы невозможно реализовать те проекты, которые мы реализовали.

Александр Мишарин пишет, что возглавил область в трудное для нее время, в период кризиса, когда множество жителей потеряли работу, ухудшили свое финансовое и социальное положение. Он гордится тем, что вместе со своими земляками добился того, что Свердловская область стала входить в число успешнейших регионов страны.

Вектор успешного развития задан. Конечно, еще многое предстоит сделать, далеко не все проблемы решены. Но я уверен, что взятые темпы развития, улучшение условий жизни в нашей области будут сохраняться и приумножаться дальше пишет Александр Сергеевич в своем обращении.

При этом губернатор отмечает, что и в дальнейшем на другом месте работы он будет отстаивать интересы граждан области, в которой более двух лет, с ноября 2009, был губернатором:

В основе решения лежит как раз предложение о продолжении работы в общефедеральном проекте, в интересах развития нашего государства в целом.Хочу отметить, что самым непосредственным образом моя дальнейшая работа коснется и Свердловской области, поэтому я уверен, что буду иметь возможность и в дальнейшем защищать ваши интересы.

Речь изобилует теплыми словами и пожеланиями. Губернатор желает свердловчанам всего самого наилучшего, прощаясь:

Я желаю всем вам, дорогие, крепкого здоровья, мира в сердце, добра, любви, благополучия в семьях, успехов в работе.

Между тем, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области в указе президент назначил Евгения Владимировича Куйвашева, до настоящего времени работавшего в должности полномочного представителя Президента по Уральскому Федеральному округу.

Полный текст обращения можно прочитать на Официальном сайте губернатора Свердловской области.