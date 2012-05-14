Губернатор Мишарин может пойти на повышение
В СМИ ходят слухи о скорой отставке губернатора Свердловской области Александра Мишарина с должности ради поста федерального министра. Несмотря на то, что в администрации губернатора информацию не подтверждают и просят придержать лошадей, все основания для подобных суждений имеются.
Напомним, что глава Свердловской области попал в так называемый «расстрельный» список губернаторов, в чьих регионах «Единой России» во время выборов была оказана минимальная поддержка со стороны избирателей. После появления этого списка со своих постов были «добровольно» смещены почти все упомянутые в нем, однако по отношению к Мишарину пока сохраняется пиетет. Поводом для подозрений послужил внеплановый вылет губернатора в Москву сразу же после посещения президентом Владимирым Путиным Нижнего Тагила.
По мнению политологов, Мишарина либо отправят в отставку до 1 июня, либо не отправят вообще. После 1 июня всилу вступит закон о выборности губернаторов, поэтому осуществить эту меру будет гораздо сложнее: понадобится проводить досрочные выборы. Эксперты полагают, что интрига с вероятным вхождением Мишарина в состав российского правительства разрешится уже на этой неделе: 15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину предложения по составу главного исполнительного органа.
Несмотря на то, что все это пока больше похоже на сплетню, некоторые журналисты уже называют самую вероятную кандидатуру на пост нового губернатора Свердловской области - они полагают, что им станет полномочный представитель президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев. Если это действительно так, то можно только позавидовать стремительной карьере этого господина: еще в 2005 году он занимал должность главы администрации города Тобольска, с 2007 года был мэром Тюмени, а с 2011 «заступил» на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.