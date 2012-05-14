Губернатор Мишарин может пойти на повышение

Напомним, что глава Свердловской области попал в так называемый «расстрельный» список губернаторов, в чьих регионах «Единой России» во время выборов была оказана минимальная поддержка со стороны избирателей. После появления этого списка со своих постов были «добровольно» смещены почти все упомянутые в нем, однако по отношению к Мишарину пока сохраняется пиетет. Поводом для подозрений послужил внеплановый вылет губернатора в Москву сразу же после посещения президентом Владимирым Путиным Нижнего Тагила.

По мнению политологов, Мишарина либо отправят в отставку до 1 июня, либо не отправят вообще. После 1 июня всилу вступит закон о выборности губернаторов, поэтому осуществить эту меру будет гораздо сложнее: понадобится проводить досрочные выборы. Эксперты полагают, что интрига с вероятным вхождением Мишарина в состав российского правительства разрешится уже на этой неделе: 15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину предложения по составу главного исполнительного органа.