Виктор Шептий: «Кандидат в мэры будет тагильчанином. Мы давить не будем»
14 мая 2012, 09:21ПолитикаВалерия Лошкарева
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В июле Единая Россия назовёт кандидата на пост мэра Нижнего Тагила. В понедельник в городе пройдёт заседание политсовета местного отделения партии.
«Единороссы» назначат процедуру праймериз: будут определены сроки, количество собраний, а также кто сможет в них участвовать. Пройти через процедуру праймериз должны максимально широкие слои населения, уверен лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий. Сама процедура выдвижения пройдёт в июне. А в июле подведут итог и «Единая Россия» назовёт имя официального кандидата.
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