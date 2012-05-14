Виктор Шептий: «Кандидат в мэры будет тагильчанином. Мы давить не будем»

«Единороссы» назначат процедуру праймериз: будут определены сроки, количество собраний, а также кто сможет в них участвовать. Пройти через процедуру праймериз должны максимально широкие слои населения, уверен лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий. Сама процедура выдвижения пройдёт в июне. А в июле подведут итог и «Единая Россия» назовёт имя официального кандидата.