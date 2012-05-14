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Виктор Шептий: «Кандидат в мэры будет тагильчанином. Мы давить не будем»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виктор Шептий: «Кандидат в мэры будет тагильчанином. Мы давить не будем»

14 мая 2012, 09:21ПолитикаВалерия Лошкарева
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