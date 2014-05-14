Медведев поручил разработать проект сокращения 10% чиновников к 1 июля

Поручение Медведева представлено по итогам выступления в Госдуме 22 апреля с отчетом о результатах работы правительства за 2013г.

Нам нужен современный, компактный и эффективный государственный аппарат, ориентированный на запросы людей. Напомню, некоторое время назад я уже принимал решение о сокращении аппарата на 20%. Оно было выполнено, но как это обычно бывает в нашей жизни, проблема решается более медленными темпами, чем мы планировали. В этой связи предлагаю подумать над сокращением чиновничьего аппарата еще на 10%. Как в регионах, так и на федеральном уровне заявил тогда Медведев.

Решение о сокращении количества чиновников (тогда говорилось только о федеральных служащих) на 20% было принято в 2010г., после того как тогда еще премьер-министр Владимир Путин призвал сделать это в ходе прямой линии. По планам Минфина, к апрелю 2011г. под сокращение должны были подпасть 5% чиновников, к апрелю 2012г. – еще 10%, к 1 апреля 2013г. – еще 5%. Однако, согласно данным Росстата, на конец 2013г. на службе в федеральных государственных органах состояло 793,3 тыс. человек. Это лишь на 7% меньше, чем было на конец 2010г., и на 8% меньше, чем на начало 2010г.