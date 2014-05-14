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Медведев поручил разработать проект сокращения 10% чиновников к 1 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев поручил разработать проект сокращения 10% чиновников к 1 июля

14 мая 2014, 12:42ПолитикаПавел Сидоренко
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