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Новости Нижнего Тагила

Игорь Холманских может потерять пост полпреда УрФО

14 мая 2018, 18:00Добавить новость
политика,Свердловская область,Игорь Холманских,полпред,Аркадий Дворкович,Борис Кириллов,уралвагонзавод

Игорь Холманских может покинуть пост полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе. Полномочия полпреда заканчиваются в мае 2018 года.

Контракт Игоря Холманских закончился в мае 2018 года, когда в должность вступил президент. Сейчас идет формирование состава полпредства в регионах. Но останется Холманских на своем посту или покинет его - вопрос до сих пор открытый, пишет «Наша газета».

Приемником Холманских может стать его заместитель Борис Кириллов. Другие эксперты пророчат пост полпреда вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который покидает пост в правительстве страны. 

«Пока никаких кадровых перестановок нет», - сообщили редакции TagilCity в полпредстве. 

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