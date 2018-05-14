Игорь Холманских может потерять пост полпреда УрФО

Игорь Холманских может покинуть пост полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе. Полномочия полпреда заканчиваются в мае 2018 года.

Контракт Игоря Холманских закончился в мае 2018 года, когда в должность вступил президент. Сейчас идет формирование состава полпредства в регионах. Но останется Холманских на своем посту или покинет его - вопрос до сих пор открытый, пишет «Наша газета».





Приемником Холманских может стать его заместитель Борис Кириллов. Другие эксперты пророчат пост полпреда вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который покидает пост в правительстве страны.



«Пока никаких кадровых перестановок нет», - сообщили редакции TagilCity в полпредстве.