Владимир Путин 14 мая встретится с лидерами ЕАЭС

Как сообщает ТАСС, с премьер-министром Армении Путин встретится впервые. Исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков отметил, что данная встреча будет носить характер «первого знакомства», но будет полезна для дальнейшего сотрудничества двух стран.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности добавил Ушаков.

Также Путин планирует побеседовать с Лукашенко о дальнейшем развитии экономических связей между Россией и Белоруссией. С президентом Казахстана лидер России обсудит Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который запланирован на 9 ноября 2018 года. С президентом Киргизии Путин также побеседует лично и обсудит вопросы развития политических и экономических связей.