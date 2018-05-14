Владимир Путин 14 мая встретится с лидерами ЕАЭС

Президент России Владимир Путин 14 мая в Сочи встретится с лидерами ЕАЭС. В частности, запланированы двухсторонние встречи с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Как сообщает ТАСС, с премьер-министром Армении Путин встретится впервые. Исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков отметил, что данная встреча будет носить характер «первого знакомства», но будет полезна для дальнейшего сотрудничества двух стран.
Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности, -- добавил Ушаков.
Также Путин планирует побеседовать с Лукашенко о дальнейшем развитии экономических связей между Россией и Белоруссией. С президентом Казахстана лидер России обсудит Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который запланирован на 9 ноября 2018 года. С президентом Киргизии Путин также побеседует лично и обсудит вопросы развития политических и экономических связей.