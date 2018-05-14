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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин 14 мая встретится с лидерами ЕАЭС

14 мая 2018, 10:35Добавить новость
политика,экономика,Путин,Ушаков,Россия,еаэс,президент

Президент России Владимир Путин 14 мая в Сочи встретится с лидерами ЕАЭС. В частности, запланированы двухсторонние встречи с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает ТАСС, с премьер-министром Армении Путин встретится впервые. Исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков отметил, что данная встреча будет носить характер «первого знакомства», но будет полезна для дальнейшего сотрудничества двух стран.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности, -- добавил Ушаков.


Также Путин планирует побеседовать с Лукашенко о дальнейшем развитии экономических связей между Россией и Белоруссией. С президентом Казахстана лидер России обсудит Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который запланирован на 9 ноября 2018 года. С президентом Киргизии Путин также побеседует лично и обсудит вопросы развития политических и экономических связей.
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