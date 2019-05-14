«Новые известия» выяснили перспективы губернаторов в России

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Мухина, пост губернатора сулит три перспективы: место в федеральном правительстве, большой бизнес или тюремное заключение.

Губернаторство может расцениваться как шаг на пути к федеральному правительству. Подняться с поста губернатора до федерального правительства смогли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр строительства России Михаил Мень, глава МЧС Евгений Зиничев.

Однако с 2011 года из 100 экс-губернаторов обосновались в Москве только 13 бывших глав регионов, что доказывает небольшие шансы карьерного роста.

Уход экс-губернаторов в бизнес-структуры — наиболее массовое явление. Так, бывший глава Самарской области Владимир Артяков стал первым заместителем гендиректора «Ростеха», экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, бывший глава Свердловской области Александр Мишарин занял место Первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по развитию скоростного и высокоскоростного движения.

С чего началось ослабление института губернаторства?

Основу такого уклада в России заложили еще со времен реформы Алексея Кудрина в 2004–2005 годах, когда финансирование забрали у регионов и направили в Москву.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что все дело в советском принципе вертикализации.

Территории должны быть послушные, подотчётные, подконтрольные, должны зависеть от центра. Они не должны быть слишком богатыми, потому что богатые делаются наглыми и самостоятельными. Этого допускать нельзя, подчеркнул Орешкин.

Таким образом, ослабление власти глав регионов может привести к ликвидации института губернаторства.

Губернаторство как «кузница» будущих элит

Любая власть, по мнению политологов, нуждается в поддержке на разных уровнях правления. Губернатор, таким образом, становится опорой для федерального правительства.

Именно поэтому среди новых 15 путинских критериев оценки губернатора главным пунктом является «уровень поддержки власти населением».