«Новые известия» выяснили перспективы губернаторов в России
Работа губернатора весьма специфична. С одной стороны, это высокий престижный пост, с другой — отсутствие реальных полномочий. «Новые известия» попытались выяснить: каковы перспективы института губернаторства в России.
По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Мухина, пост губернатора сулит три перспективы: место в федеральном правительстве, большой бизнес или тюремное заключение.
Губернаторство может расцениваться как шаг на пути к федеральному правительству. Подняться с поста губернатора до федерального правительства смогли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр строительства России Михаил Мень, глава МЧС Евгений Зиничев.
Однако с 2011 года из 100 экс-губернаторов обосновались в Москве только 13 бывших глав регионов, что доказывает небольшие шансы карьерного роста.
Уход экс-губернаторов в бизнес-структуры — наиболее массовое явление. Так, бывший глава Самарской области Владимир Артяков стал первым заместителем гендиректора «Ростеха», экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, бывший глава Свердловской области Александр Мишарин занял место Первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по развитию скоростного и высокоскоростного движения.
С чего началось ослабление института губернаторства?
Основу такого уклада в России заложили еще со времен реформы Алексея Кудрина в 2004–2005 годах, когда финансирование забрали у регионов и направили в Москву.
Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что все дело в советском принципе вертикализации.
Территории должны быть послушные, подотчётные, подконтрольные, должны зависеть от центра. Они не должны быть слишком богатыми, потому что богатые делаются наглыми и самостоятельными. Этого допускать нельзя, подчеркнул Орешкин.
Таким образом, ослабление власти глав регионов может привести к ликвидации института губернаторства.
Губернаторство как «кузница» будущих элит
Любая власть, по мнению политологов, нуждается в поддержке на разных уровнях правления. Губернатор, таким образом, становится опорой для федерального правительства.
Именно поэтому среди новых 15 путинских критериев оценки губернатора главным пунктом является «уровень поддержки власти населением».
Глава региона — это высшее должностное лицо. За редким исключением — это общемировая практика, что человек приобретает опыт в регионе, а затем реализует его на уровне общегосударственном. Управление регионом (учитывая, что в России некоторые области поболее иных стран) — это серьезные компетенции и управленческие навыки. Однако все равно, каждый региональный руководитель — это человек со своими способностями, харизмой и умениями. И его федеральная карьера упирается именно в личные качества, прежде всего, отмечает политолог Алексей Мартынов.