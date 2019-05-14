Власти и церковь прокомментировали обострение конфликта по Храму-на-Драме

Глава Среднего Урала на своей странице в соцсети отметил, что ситуация сложилась сложная, и он в равной мере понимает тех, кто отстаивает идею строительства храма святой Екатерины и тех, кто борется за экологию города.

Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему,подчеркнул глава региона.

В 16.00 Куйвашев назначил встречу со сторонниками двух позиций, сообщив, что готов выступить посредником в переговорах.

Вице-губернатор Сергей Бидонько напомнил горожанам, что вопрос строительства храма прошел ряд согласований и общественных обсуждений, основной целью сейчас является урегулирование конфликта между сторонами.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с корреспондентами Ура.ру пояснил, что не готов к диалогу в рамках пикета и митинга.

К диалогу все готовы, но не к диалогу с позиции митингов и нарушения закона. Сегодня диалог будет организован,сказал мэр.

В 12 часов в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция с представителем Епархии, который обозначил позицию церкви касательно инцидента:

Хочу заметить, что строительство храма святой Екатерины прошло все согласования. Забор для строительства объекта — частная собственность. Ломать его нельзя. Нельзя кидать бутылки в сотрудников охраны. Можно понять недовольных. Но строительство храма обсуждалось на публичных слушаниях, 40% горожан проголосовали за строительство. Что мы им должны сказать?

Также представитель епархии отметил, что лишь 20% горожан проголосовали против строительства храма. А крестный ход в Екатеринбурге, собравший 25 тысяч верующих, убедил епархию в необходимости строительства объекта.