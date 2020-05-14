В Нижнем Тагиле из-за нелегально работающей уборщицы закрыли кафе
Сегодня, 16:15ПолитикаФото: УФССП по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле из-за незаконно работающей иностранки временно приостановлена работа кафе «Ясмина» на улице Садоводов, 4а, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в ведомстве, женщина работала в кафе уборщицей, однако разрешения на данный вид деятельности у нее не было.
В связи с этим работа кафе была приостановлена на 14 суток, а его влaделец признан виновным в незакoнном привлeчении к труду инoстранного грaжданина. Сейчас помещение общепита опечатано сотрудниками УФССП.
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