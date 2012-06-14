Депутаты стали материть мэра Нижнего Тагила

Годовой отчет Валентины Исаевой прозвучит на июньском очередном заседании гордумы перед летними каникулами местных депутатов. Чиновники муниципалитета уже подготовили соответствующий документ в добрую сотню печатных страниц и отправили его на предварительно рассмотрение в представительный орган власти. Правда, как утверждают в кулуарах, В.Исаева текст своего публичного выступления редактировать будет самостоятельно.

А пока народные избранники стали позволять себе некие вольности в общении с «всенародно избранной» главой города.

Я поражена! Беседую с депутатами, а они даже не замечают, как словечки «междометия» выскакивают. И это теперь считается нормативной речью? посетовала вчера на встрече с журналистами глава города, срок полномочий которой завершается в октябре текущего года.

Поименно депутатов-матершинников госпожа Исаева дипломатично не называла. Может, сами признаются?