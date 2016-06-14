Путин выразил соболезнование в связи с терактом в США
Президент России направил Бараку Обаме сочувствующую телеграмму по поводу стрельбы в ночном клубе.
По сообщению пресс-службы Кремля, в своем послании Владимир Владимирович назвал произошедшее варварским преступлением. Президент отметил, что жители нашей страны разделяют боль американцев, потерявших во время массового убийства своих родных и близких. Кроме того Путин выразил надежды на скорейшее восстановление здоровья пострадавших, получивших ранения в результате совершенного теракта. Сочувствующие россияне в знак скорби приносят цветы к американскому посольству
Напомним, 12 июня житель Флориды, семья которого переехала в США из Афганистана, открыл огонь по посетителям ночного гей-клуба Pulse. 50 человек погибли, в том числе сотрудник полиции, пытавшийся задержать преступника. Еще 53 человека оказались ранены. Этот инцидент стал самым кровопролитным случаем массовой стрельбы за всю историю Америки.
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