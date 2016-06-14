Путин выразил соболезнование в связи с терактом в США

По сообщению пресс-службы Кремля, в своем послании Владимир Владимирович назвал произошедшее варварским преступлением. Президент отметил, что жители нашей страны разделяют боль американцев, потерявших во время массового убийства своих родных и близких. Кроме того Путин выразил надежды на скорейшее восстановление здоровья пострадавших, получивших ранения в результате совершенного теракта. Сочувствующие россияне в знак скорби приносят цветы к американскому посольству