Комиссия городской думы Екатеринбурга отказалась выбирать мэра
14 июня, 06:05Политика
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Члены комиссии Екатеринбургской городской думы не стали принимать решение о назначении конкурса по отбору кандидата на пост мэра. Они посчитали, что подготовка к назначению главы города проходит слишком поспешно.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект о назначении конкурса поддержали только 7 членов комиссии из 8 необходимых. Оставшиеся 6 человек высказались против и 1 воздержался.
По мнению тех участников комиссии, которые проголосовали против, городская дума пытается форсировать события и назначить главу Екатеринбурга, как можно скорее, не оставляя возможности для обдумывания.
Как сообщает URA.RU, отказ не несёт серьёзных последствий. Вопрос о проведении выборов всё равно будет включён в повестку пленарного заседания городского парламента, которое пройдёт 19 июня.
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