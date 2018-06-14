Комиссия городской думы Екатеринбурга отказалась выбирать мэра

Проект о назначении конкурса поддержали только 7 членов комиссии из 8 необходимых. Оставшиеся 6 человек высказались против и 1 воздержался.

По мнению тех участников комиссии, которые проголосовали против, городская дума пытается форсировать события и назначить главу Екатеринбурга, как можно скорее, не оставляя возможности для обдумывания.

Как сообщает URA.RU, отказ не несёт серьёзных последствий. Вопрос о проведении выборов всё равно будет включён в повестку пленарного заседания городского парламента, которое пройдёт 19 июня.