Пенсия в России будет расти на 1 тыс. рублей в год в связи с пенсионным маневром

Продление трудоспособного возраста прошли многие страны СНГ и Европы. Например, в Нидерландах пенсионный возраст составляет 68 лет для мужчин и для женщин. Норвежцы становятся пенсионерами в 67 лет.

Повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Это значит, что все дополнительные поступления от пенсионных отчислений работающих граждан пойдут в Пенсионный Фонд, что позволит обеспечить ежегодный рост пенсий не на 400-500 рублей, как сейчас, а на 1000 рублей в год.

Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста пенсии будут расти. Ориентировочно — на тысячу рублей в год. Кроме того, все пенсионеры, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Также повышение пенсионного возраста позволяет увеличить на предприятиях количество опытных, высококвалифицированных специалистов и гарантирует сохранение рабочего места и дохода.

Специалисты говорят, что отказ от повышения пенсионного возраста неизбежно приведет к повышению налогов с доходов работающих россиян. В рамках предлагаемого в России пенсионного маневра работающие граждане не будут платить больше налогов.