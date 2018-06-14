Пенсия в России будет расти на 1 тыс. рублей в год в связи с пенсионным маневром
14 июня правительство России вынесло на утверждение параметры будущей пенсионной реформы, в том числе новые границы пенсионного возраста. Он может увеличиться до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, что обеспечит рост пенсии на 1000 рублей в год.
Продление трудоспособного возраста прошли многие страны СНГ и Европы. Например, в Нидерландах пенсионный возраст составляет 68 лет для мужчин и для женщин. Норвежцы становятся пенсионерами в 67 лет.
Повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Это значит, что все дополнительные поступления от пенсионных отчислений работающих граждан пойдут в Пенсионный Фонд, что позволит обеспечить ежегодный рост пенсий не на 400-500 рублей, как сейчас, а на 1000 рублей в год.
Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста пенсии будут расти. Ориентировочно — на тысячу рублей в год. Кроме того, все пенсионеры, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Также повышение пенсионного возраста позволяет увеличить на предприятиях количество опытных, высококвалифицированных специалистов и гарантирует сохранение рабочего места и дохода.
Специалисты говорят, что отказ от повышения пенсионного возраста неизбежно приведет к повышению налогов с доходов работающих россиян. В рамках предлагаемого в России пенсионного маневра работающие граждане не будут платить больше налогов.
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