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Пенсия в России будет расти на 1 тыс. рублей в год в связи с пенсионным маневром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсия в России будет расти на 1 тыс. рублей в год в связи с пенсионным маневром

14 июня, 16:20Политика
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