Прямая линия-2018 с президентом России стала самой непопулярной за 7 лет

В 2018 году прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели 5,78 млн россиян. Трансляцию вели федеральные каналы и различные паблики в соцсетях. Стоит отметить, что в предыдущие годы интерес к эфиру у россиян был выше. Ниже показателя текущего года лишь данные о просмотрах за 2011 год, тогда эфир посмотрели чуть более 4 млн россиян.