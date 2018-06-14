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Прямая линия-2018 с президентом России стала самой непопулярной за 7 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прямая линия-2018 с президентом России стала самой непопулярной за 7 лет

14 июня, 11:20Политика
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