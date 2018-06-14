Прямая линия-2018 с президентом России стала самой непопулярной за 7 лет
14 июня, 11:20Политика
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Прямая линия с Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июня 2018 года, стала самой непопулярной за 7 лет. Ее посмотрели чуть более 5 млн человек, что близко к показателям 2011 года. Тогда трансляцию посмотрели 4 млн россиян.
В 2018 году прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели 5,78 млн россиян. Трансляцию вели федеральные каналы и различные паблики в соцсетях. Стоит отметить, что в предыдущие годы интерес к эфиру у россиян был выше. Ниже показателя текущего года лишь данные о просмотрах за 2011 год, тогда эфир посмотрели чуть более 4 млн россиян.
Как пишет РБК, в 2017 году трансляцию смотрели 6,2 млн жителей России, в 2016 году эфир заинтересовал 7,1 млн россиян, в 2015 году передачу посмотрели 8,3 млн человек, этот показатель пока является рекордным.
Программа в эфире телеканалов существует с 2000 года, наиболее активный интерес телезрителей она стала вызывать с 2008 года.
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