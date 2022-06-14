«Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора

«Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора
«Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева на выборы губернатора
Сегодня, 20:27ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
Евгения Куйвашева официально выбрали кандидатом в губернаторы от «Единой России».

Партийный президиум состоялся 8 июня и рассматривал двух финалистов праймериз, лидеров внутрипартийного голосования - собственно, Евгения Куйвашева и его заместителя в должности секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова.

В ходе конференции выступили оба кандидата. Куйвашев перечислил главные достижения минувших лет и обозначил приоритетные направления дальнейшей работы. А Жуков рассказал, что у него и Куйвашева - общие цели на благо региона.

В итоге, партийцы большинством голосов выбрали Евгения Куйвашева. За него проголосовало 197 собравшихся, 5 человек отдали голос за Жукова, еще один бланк голосования признан испорченным.

Губернаторские выборы состоятся в сентябре. И именно Евгений Куйвашев, на протяжении уже более чем десяти лет руководящий регионом, вновь будет кандидатом от «Единой России», сообщает ЕАН.

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