Более десятка договоров заключат Россия и Германия в Екатеринбурге
Россия и Германия по итогам российско-германских межгосконсультаций на высшем уровне, которые пройдут 14-15 июля в Екатеринбурге в рамках выставки "Иннопром-2010", планируют подписать более десяти документов.
Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Сегрей Приходько, сообщает РИА Новости.
Договоры касаются взаимодействия и сотрудничества стран в таких областях, как подготовка управленческих кадров, культура, физкультура и спорт, здравоохранение, поддержка малого и среднего предпринимательства.
РФ и ФРГ планируют подписать также договор о вхождении компании "Сименс АГ" в фонд "Сколково".
Соглашение о партнерстве по созданию СП по производству гидроэнергетических установок между Ростехнологии, Русгидро и "Симменс" также будет подписано по итогам встречи Медведева и Меркель.
Меморандум о создании СП по производству, поставке и обслуживанию современных российских электропоездов будет заключен между ОАО "РЖД" и компанией "Симменс". РЖД и "Симменс" договорились о подписании Меморандума о совместной реализации проектов по модернизации сортировочных станций.
"Возможно, будет подписан ряд других документов", - уточнил Приходько.