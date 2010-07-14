Более десятка договоров заключат Россия и Германия в Екатеринбурге

Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Сегрей Приходько, сообщает РИА Новости.

Договоры касаются взаимодействия и сотрудничества стран в таких областях, как подготовка управленческих кадров, культура, физкультура и спорт, здравоохранение, поддержка малого и среднего предпринимательства.

РФ и ФРГ планируют подписать также договор о вхождении компании "Сименс АГ" в фонд "Сколково".

Соглашение о партнерстве по созданию СП по производству гидроэнергетических установок между Ростехнологии, Русгидро и "Симменс" также будет подписано по итогам встречи Медведева и Меркель.

Меморандум о создании СП по производству, поставке и обслуживанию современных российских электропоездов будет заключен между ОАО "РЖД" и компанией "Симменс". РЖД и "Симменс" договорились о подписании Меморандума о совместной реализации проектов по модернизации сортировочных станций.