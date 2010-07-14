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Более десятка договоров заключат Россия и Германия в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более десятка договоров заключат Россия и Германия в Екатеринбурге

14 июля 2010, 07:50ПолитикаОльга
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