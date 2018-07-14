Вячеслав Пинаев провёл «круглый стол» по вопросам пенсионной реформы

Общественники заявили, что правительству в этом случае стоит подумать о повышении зарплат и развитии различных областей экономики, которые наполняют деньгами пенсионный фонд.

Главврач городской поликлиники №4 Жанна Климова предложила комплексный подход.

Необходимо развивать здравоохранение, строить и оснащать больницы новым технологичным оборудованием, решать проблемы доступности качественной медицинской помощи. И главное – необходимо учитывать возрастные изменения и физиологию людей старшего возраста, поскольку активность жизни и возможность выполнять трудовые функции в старшем возрасте резко снижаются,сказала главврач.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин отметил, что ситуация с пенсиями граждан требует принятия сложных и взвешенных решений. Он уверен, что параллельно с реформированием стоит вводить ряд отраслевых законов и изменений в ТК РФ.

Врио мэра города Владислав Пинаев отметил следующее:

В данной ситуации необходимо выслушивать все стороны и учитывать все предложения. Конечно, надо работать над созданием рабочих мест, чтобы нивелировать возможные негативные последствия реформы. Необходимо системно подходить к вопросам демографии и поддержки людей предпенсионного возраста.