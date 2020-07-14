Мария Шукшина показала женский скит, в котором живут постриженные Сергием монахини

Шукшина отправилась в экспедицию в отдаленные районы Свердловской области, в которых находятся эти скиты. Актриса также пообщалась с обитателями этих мест.

Одна из жительниц скита рассказала Шукшиной, что в 21 год заболела раком, и отправилась в Среднеуральский женский монастырь, где Сергий (Романов) постриг ее в монахини.

Также монахиня сообщила, что сейчас в трех скитах находятся 28 человек, а также опровергла информацию о том, что их там «держат насильно».