Мария Шукшина показала женский скит, в котором живут постриженные Сергием монахини
Сегодня, 09:58ПолитикаФото: скриншот видео с канала на YouTube Всеволода Могучева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На канале блогера Всеволода Могучева в YouTube вышел фильм Марии Шукшиной о «дальних скитах» Среднеуральского женского монастыря, организованных Сергием (Романовым).
Шукшина отправилась в экспедицию в отдаленные районы Свердловской области, в которых находятся эти скиты. Актриса также пообщалась с обитателями этих мест.
Одна из жительниц скита рассказала Шукшиной, что в 21 год заболела раком, и отправилась в Среднеуральский женский монастырь, где Сергий (Романов) постриг ее в монахини.
Также монахиня сообщила, что сейчас в трех скитах находятся 28 человек, а также опровергла информацию о том, что их там «держат насильно».
Напомним, ранее Шукшина посетила Среднеуральский женский монастырь, где выступила в защиту Романова, а также анонсировала съемки фильма о нем.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей