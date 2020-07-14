Песков прокомментировал акции в поддержку хабаровского губернатора Фургала

По словам Пескова, акции проходят без провокаций, в противном случае их пришлось бы пресекать. Он также заявил, что после митингов в регионе возможен всплеск заболеваемости коронавирусом. Также он подчеркнул, что переживания людей понятны в Кремле, однако необходимо учесть, что выдвинутые против Фургала обвинения очень серьезные, и нужно следить за ходом расследования этого дела. Песков пояснил, что Владимир Путин пока не принял решения о назначении исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.