Песков прокомментировал акции в поддержку хабаровского губернатора Фургала
Сегодня, 21:51ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят спокойно, пишет РИА «Новости».
По словам Пескова, акции проходят без провокаций, в противном случае их пришлось бы пресекать. Он также заявил, что после митингов в регионе возможен всплеск заболеваемости коронавирусом. Также он подчеркнул, что переживания людей понятны в Кремле, однако необходимо учесть, что выдвинутые против Фургала обвинения очень серьезные, и нужно следить за ходом расследования этого дела. Песков пояснил, что Владимир Путин пока не принял решения о назначении исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Напомним, что Фургала обвиняют в организации убийств. После его задержания на протяжении трех дней проходят акции в поддержку губернатора.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей