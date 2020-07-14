За сутки в Свердловской области выявлено 245 новых случаев коронавируса
Сегодня, 12:55ПолитикаФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 245 новых случаев инфицирования.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 16 372 новых случая COVID-19.
По данным оперативного штаба на 10 июля, свердловские медики вылечили 10 323 пациентов, 279 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах госпитализированы 945 пациентов. Из них 205 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 169 человек в реанимации, в том числе 93 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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