Ирина Мишина об убийстве Влада Листьева: «Он был обречен»

Мишина уверена, что жесткий и волевой руководитель Влад Листьев в профессиональной деятельности стал для кого-то «непреодолимым препятствием». Его убийство произошло за месяц до утверждения новой сетки вещания, из-за которой нового гендиректора ненавидели многие создатели программ, «слетевших с эфира», уверена Мишина.

Листьев намеревался навести реформу, поскольку рекламные деньги шли не в телевидение, а уходили посредникам. Для них, по словам Мишиной, Листьев стал барьером при получении доходов.

Многие до сих пор уверены, пишет Мишина, что к убийству Листьева причастен Борис Березовский, который был расчетливым человеком и математиком, а телевидение он считал местом получения прибыли. Его даже считали негласным руководителем на ТВ. Коллеги Листьева были свидетелями, как к нему нередко наведывались «люди от Березовского», вспоминает Ирина Мишина. Она также знала о том, что в окружении Березовского было много убийств. Так, погибли близкие к Березовскому депутаты Владимир Головлев и Сергей Юшенков. А те, кто переходил бизнесмену путь, вообще были обречены на смерть.

После смерти Влада Листьева финансами Первого канала стал распоряжаться соратник Березовского Бадри Патаркацишвили. Аналитики подсчитали, что при нем в бюджет ОРТ не попадало свыше 300 миллионов долларов запланированной прибыли.

Можно ли было избежать гибели Влада? На мой взгляд, нет. Он был обречен. И дело не только в его личностных качествах, борьбе за профессиональную модель телевидения и стремлении направить рекламные доходы в легальное русло. В стране тогда повсеместно утверждался в правах бандитский капитализм – с молчаливого согласия власти,передают слова Мишиной «Новые известия».

Убийство, произошедшее 1 марта 1995 года, повиляло не только на телевидение 90-х, но и на настоящее, уверены эксперты. На сегодня структура телевещания распалась, из-за чего россияне получили возможность беспрерывно смотреть низкопробную продукцию, не выдерживающую никакой критики.