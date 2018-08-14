Ирина Мишина об убийстве Влада Листьева: «Он был обречен»

Ирина Мишина, коллега Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года, рассказала историю своей работы на телевидении и назвала косвенные причины произошедшего и реализованного покушения на жизнь ведущего.
Мишина уверена, что жесткий и волевой руководитель Влад Листьев в профессиональной деятельности стал для кого-то «непреодолимым препятствием». Его убийство произошло за месяц до утверждения новой сетки вещания, из-за которой нового гендиректора ненавидели многие создатели программ, «слетевших с эфира», уверена Мишина.
Листьев намеревался навести реформу, поскольку рекламные деньги шли не в телевидение, а уходили посредникам. Для них, по словам Мишиной, Листьев стал барьером при получении доходов.
Многие до сих пор уверены, пишет Мишина, что к убийству Листьева причастен Борис Березовский, который был расчетливым человеком и математиком, а телевидение он считал местом получения прибыли. Его даже считали негласным руководителем на ТВ. Коллеги Листьева были свидетелями, как к нему нередко наведывались «люди от Березовского», вспоминает Ирина Мишина. Она также знала о том, что в окружении Березовского было много убийств. Так, погибли близкие к Березовскому депутаты Владимир Головлев и Сергей Юшенков. А те, кто переходил бизнесмену путь, вообще были обречены на смерть.
После смерти Влада Листьева финансами Первого канала стал распоряжаться соратник Березовского Бадри Патаркацишвили. Аналитики подсчитали, что при нем в бюджет ОРТ не попадало свыше 300 миллионов долларов запланированной прибыли.
Можно ли было избежать гибели Влада? На мой взгляд, нет. Он был обречен. И дело не только в его личностных качествах, борьбе за профессиональную модель телевидения и стремлении направить рекламные доходы в легальное русло. В стране тогда повсеместно утверждался в правах бандитский капитализм – с молчаливого согласия власти,передают слова Мишиной «Новые известия».
Убийство, произошедшее 1 марта 1995 года, повиляло не только на телевидение 90-х, но и на настоящее, уверены эксперты. На сегодня структура телевещания распалась, из-за чего россияне получили возможность беспрерывно смотреть низкопробную продукцию, не выдерживающую никакой критики.
Структура государственного и просто централизованного телевещания в России на сегодня фактически распалась. Такой степени разгосударствления телевещания нет сейчас ни в одной развитой стране мира. Основная часть телевизионной продукции абсолютно всех телеканалов, включая государственные, производится силами частных, порой случайных телевизионных студий, на взаиморасчетах по принципу «отката». Причем это касается как политических программ, так и развлекательного и документального вещания,передают «Новые известия» выдержки из аналитической записки в комитет по информационной политике Государственной Думы РФ.