Андрей Ленда опроверг назначение на должность в «Первоуральский новотрубный завод»
Сегодня, 17:08ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Экс-руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда опроверг информацию о назначении на должность главного PR-менеджера «Первоуральского новотрубного завода». Ранее об этом сообщило Ура.ру. Издание написало, что Ленда сменит на должности уволившегося Александра Ханина.
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Я впервые об этом слышу. Я сейчас отдыхаю и об этом назначении узнал из СМИ,заявил TagilCity.ru Андрей Ленда.
Напомним, Ленда в период работы в Нижнем Тагиле считался правой рукой экс-мэра Сергея Носова. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города. В июле его должность и вовсе ликвидировали, заменив двумя другими: управляющий делами администрации, а также начальник управления территориального развития и общественных связей. Их заняли Мария Ивушкина и Алексей Храмцов соответственно.
Несмотря на увольнение, Андрей Ленда вошёл в ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru.
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