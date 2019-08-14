Андрей Ленда опроверг назначение на должность в «Первоуральский новотрубный завод»

Я впервые об этом слышу. Я сейчас отдыхаю и об этом назначении узнал из СМИ,заявил TagilCity.ru Андрей Ленда.

Напомним, Ленда в период работы в Нижнем Тагиле считался правой рукой экс-мэра Сергея Носова. После избрания Владислав Пинаев начал урезать функционал руководителя аппарата, после чего Андрей Ленда покинул администрацию города. В июле его должность и вовсе ликвидировали, заменив двумя другими: управляющий делами администрации, а также начальник управления территориального развития и общественных связей. Их заняли Мария Ивушкина и Алексей Храмцов соответственно.