Ройзман поддержал кандидата на выборах в свердловское Заксобрание
Сегодня, 12:23ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Евгения Ройзмана
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Бизнесмен Дмитрий Головин во время агитационной кампании заручился поддержкой экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Бизнесмен претендует на место в Законодательном собрании региона. На его агитационных плакатах размещена цитата Евгения Ройзмана, который призывает голосовать за Головина, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко».
На довыборах в ЗакСо заявлены кандидат от ЛДПР Александр Каптюг, а также два самовыдвиженца, в частности, временно безработная Ольга Жигун и сторож Владимир Носков. От «Единой России» заявлен депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов.
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