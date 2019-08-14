Ройзман поддержал кандидата на выборах в свердловское Заксобрание

Бизнесмен претендует на место в Законодательном собрании региона. На его агитационных плакатах размещена цитата Евгения Ройзмана, который призывает голосовать за Головина, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко».

На довыборах в ЗакСо заявлены кандидат от ЛДПР Александр Каптюг, а также два самовыдвиженца, в частности, временно безработная Ольга Жигун и сторож Владимир Носков. От «Единой России» заявлен депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов.